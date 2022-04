Que corran a Administradora de CMAS Xalapa, demandan sindicalizados

Trabajadores del sindicato mayoritario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa se manifestaron tomando las instalaciones del organismo.Los sindicalizados exigieron la destitución de la directora de Administración, María Esther Reyes González y que el gerente de recursos financieros, Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca, cumpla con varias prestaciones que tienen pendientes desde el año pasado.Acusaron que desde la llegada de Reyes González los directivos han incumplido con las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.Al grito de “¡fuera! ¡fuera! ¡fuera!” los empleados bloquearon los accesos del organismo municipal.Rechazaron que la movilización esté relacionada con los despidos de “aviadores” anunciados por el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmando que ningún sindicalizados ha sido removido.Uno de los trabajadores, quien solicitó el anonimato, sostuvo que desde el año pasado algunas prestaciones no han sido cubiertas, pese a que está demostrado que son conquistas laborales.En tanto que la administración señala que solo eran prebendas de la anterior administración, por lo que ahora ya no son válidas.Acusó que a la llegada de las nuevas autoridades, los apoyos y mejoras se han concentrado en un Sindicato de nueva creación “para crear divisionismo entre los trabajadores”.Añadió que también está en puerta una revisión al contrato colectivo de trabajo pero CMAS, pero se han negado a continuar con las negociaciones para llegar a algún acuerdo.“Lo que ellos están haciendo es darle puesto a personajes del sindicato nuevo cuando tenemos compañeros con mayor antigüedad y experiencia y se están brincando sus derechos y apoyando a ese sindicato nuevo están dejando atrás a nuestros compañeros”, acusó un inconforme.Mencionó que el sindicato de nueva creación no tiene entre sus filas a la mayoría de los empleados, de ahí que por ley esté impedida la Comisión para hacer tratos con la organización minoritaria.Señaló que la falta de prestaciones entre las que figuran sobre todo diversos estímulos, afecta a gran parte de la plantilla, aunque no reveló a cuántos en concreto.El trabajador reiteró que los empleados buscan no solo la destitución de la directora, sino que también se retomen las conversaciones de la revisión del contrato colectivo.