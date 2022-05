Que Federación atraiga nómina de Veracruz no afecta en nada: Jesús Arenzano

El presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza, indicó que el que los maestros federales reciban su salario directamente de la Federación no afecta en nada, pero puede ayudar a evitar posibles malos manejos de la nómina, como el “jineteo”.Recordó que siempre ha habido maestros estatales y federales y el Gobierno del Estado y el federal se hacen cargo de su nómina, pero hace algunos años la Federación comenzó a entregar el dinero al Gobierno del Estado y éste pagaba.Ahora, mencionó, lo que ocurre es que el gobierno federal retomará el pago directo a los docentes que le corresponden y con ello se podría evitar desvíos de que ese recurso vaya a ser utilizado en otras cosas y esa podría ser la intención.Comentó que estas autoridades federales han concentrado varias acciones, como por ejemplo los apoyos a las escuelas, que ahora se dan de manera directa a los padres de familia, o como las becas, que ahora llegan directamente a los becarios y así las cosas no pasan por nadie más.Indicó que en lo que va de esta administración los maestros reciben sus pagos de manera puntual y recordó que en tiempos de Javier Duarte fue cuando se tuvieron problemas con los retrasos, pero se lograron dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las que se estableció al gobernador, el secretario de Finanzas y el director del Instituto de Pensiones que el no hacer el pago de manera oportuna representa un delito.