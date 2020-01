Que Fiscal de Veracruz muestre sus exámenes de confianza, exige PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Veronica Hernández Giadáns, que presente su examen de confiabilidad, para corroborar que fue aprobado, tal como se le solicitó al entonces titular, Jorge Winckler Ortiz.



Durante entrevista, el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, sostuvo que el tema de parentesco de la encargada de despacho con una señalada de participar con grupos delincuenciales, es delicado y ya es nota nacional, por lo que la legislatura debería tomar cartas en el asunto.



“El examen de confiabilidad no puede pasarse de esa manera”, dijo el líder partidista al agregar que es importante que demuestre a los veracruzanos que la encargada de la FGE fue aprobada en esos exámenes.



“Hay situaciones que se están presentando, que no deberían de ser, porque simple y sencillamente dañan a la justicia en el Estado”.



Este tema, dijo, es grave, incluso en otros países hay consecuencias si se presentan este tipo de situaciones.



“Entonces, ¿y ella? ¿Qué va a suceder con ella?”, cuestionó Guzmán Avilés.



En este sentido, insistió en que debe presentar los resultados de su examen de confiabilidad, “así como se lo exigieron a Winckler, así que lo presente ella”, refirió.



Para finalizar, dijo que el Congreso del Estado en breve debe realizar el proceso correspondiente para la designación del titular de la FGE, por considerar que la encargada de despacho ya no puede permanecer en él, tras lo señalamientos por conflicto de intereses, al aceptar que un familiar tiene nexos con grupos delincuenciales.