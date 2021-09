Que Gobierno Estatal gestione vacunación para veracruzanos en EEUU, pide MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), en Veracruz, Sergio Gil Rullán, pidió al Gobierno Estatal replicar la iniciativa que realizó el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, de llevar a niños y adultos a Estados Unidos a recibir la vacuna contra el COVID-19.Luego de rendir honores al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, señaló que Cuitláhuac García Jiménez debería gestionar con las autoridades del Estado de Texas y su Congreso, para que ciudadanos veracruzanos puedan ser inmunizados en su territorio contra el SARS-CoV-2.“Lo que le pedimos al Gobierno de Veracruz es que haga lo mismo. Entiendo que no es un caso del Gobierno Estatal porque el Gobierno Federal prohibió la compra de vacunas de manera directa, pero pueden haber alternativas ingeniosas como éstas que pueden hacer también aquí”, precisó.Gil Rullán sostuvo que aunque la frontera norte no está tan cerca de la Entidad sí hay una carretera directa que conduce a Texas, cuyo Gobierno está apoyando al mandatario entrante de Nuevo León.En caso de no querer o poder hacerlo con ese Estado, añadió que debería buscar otras opciones que le den certeza a los veracruzanos, que aguardan por la aplicación del biológico, principalmente a los menores de edad.“Lo que nos importa es que resuelva y que a los niños que hoy están regresando a las clases con miedo y justo miedo, porque hemos visto niños con COVID-19 y sobre todo con secuelas después que no la libran; y tenemos maestros que fueron vacunados con la peor dosis que había que era la Cansino, que no es de manera oficial, pero se ha recomendado una segunda dosis”, puntualizó.El líder del partido naranja en Veracruz insistió que se tienen a los niños como grupo vulnerable por no haber sido inmunizados contra el Coronavirus y además a los docentes que son sus formadores, se les tiene que atender.“Y que el regreso a clases sea seguro, sea consciente y sobre todo, se le apoye de manera real con lo que más se les puede apoyar, más que las faenas, que son las vacunas”, refrendó.Al exponer que el titular del Ejecutivo busca ser “más papista que el Papa”, recordó que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, garantizó que habían asegurado 250 millones de dosis, con lo cual se podría vacunar a todos los mexicanos.“O hay un faltante de dosis o no las compraron, o las regalaron y es por lo mismo que no las estamos recibiendo. Dijeron que las tenían (…) de entrada los números no cuadran, hay 14 millones de vacunas que no sabemos dónde están, porque entre los números que han dicho que se han aplicado contra los que se han recibido es un faltante de casi 14 millones”, denunció.Comentó que si la vacuna de la farmacéutica Pfizer ya acreditó todos los procesos, debería permitirse que se venda en las farmacias y no que se siga reservando su adquisición para únicamente el Gobierno Federal.“Será importante ver si las vamos a poder importar, ya que sean legales para importación”, mencionó al decir que no importa el costo que tengan, porque “no hay mayor costo que la vida”.Reiteró que ésa debe ser la preocupación principal del Estado, “lo que haya que hacer para que nuestra población, nuestros niños, nuestros maestros y la clase trabajadora esté vacunada, hay que hacerlo, porque casi el 48 por ciento de los fallecidos son padres jefes de familia, y vamos a tener un problema de huérfanos que no estamos atendiendo”.