Que Gobierno pague clínica privada a veracruzanos sin seguro, propone PAN

Diputados del PAN propusieron que el Gobierno de Veracruz pague por servicios médicos privados cuando instituciones públicas no puedan atender a ciudadanos sin seguridad social. Concretamente, el legislador Jaime Enrique de la Garza Martínez planteó modificar el artículo 3 de la Ley de Salud del Estado.La iniciativa plantea subrogar los gastos económicos por concepto de prestación de servicios de salud, atención médica, hospitalización, medicamentos y demás insumos asociados, otorgados por el sector privado a las personas sin seguridad social que les sea denegado el servicio en los centros de salud, clínicas y hospitales a cargo del Gobierno del Estado.“El estado de Veracruz está entre los estados con mayor carencia en Salud, con el 31 por ciento de personas sin servicios o atención”, señaló el diputado local.Agregó que, bajo el enfoque de Derechos Humanos, debe entenderse que éstos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.De la Garza Martínez dijo que, según los datos proporcionados por el CONEVAL de 2020, en México, la carencia por acceso a los servicios de salud de la población que no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina), o bien, no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) es de 28.2 por ciento.“Esto es, alrededor de 35.7 millones de personas; mientras que, en Veracruz, el porcentaje es de 31 por ciento, lo que representa un total de 2 millones 508 mil personas, aproximadamente”, dijo el panista.