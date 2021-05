Que Gobierno pague “ingreso mínimo vital” a desempleados y negocios en quiebra

En su recorrido por distintas calles del centro de la ciudad, comerciantes y vendedores en pequeño se quejaron ante la candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por Xalapa urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, del desplome de ventas en sus negocios derivado de la pandemia del Covid 19 y del nulo apoyo del gobierno, lo que ha provocado el cierre temporal o permanente de muchos comercios de las calles del centro y el despido masivo de los empleados en detrimento de sus familias.



“No hay ningún apoyo para las micro y pequeñas empresas, los comerciantes estamos solos, a la deriva. Este gobierno nos traicionó, les dimos nuestro voto de confianza y nos han quedado muy mal”, dijo don Salvador Jiménez, pequeño comerciante de la calle de Sayago.



“Mire la calle, vea cuántas cortinas están abajo, los que estamos en servicio es porque no pagamos renta. En mi caso tuve que despedir 6 trabajadores, ya no pude pagarles porque no había ventas”.



Por su parte, doña Guadalupe Viveros dijo a la candidata: “El poder adquisitivo está por los suelos, solo sobrevivimos; para el gobierno no existimos, ellos dicen que la economía está mejor, pero son puras mentiras. Nunca pensamos que podía haber un gobierno peor que los anteriores.



Al hacer uso de la palabra la candidata Dulce Méndez de la Luz, explicó que las y los diputados de Movimiento Ciudadano propusieron en mayo de 2020, una iniciativa de Ley que contempla como responsabilidad del Estado otorgar un Ingreso Mínimo Vital para situaciones de emergencia, dirigido a todas las personas que se quedaron sin trabajo o que vieron seriamente disminuidos sus ingresos. El Ingreso Mínimo Vital consiste en el pago de un salario mínimo durante 3 meses, con la posibilidad de ampliarlo 2 meses más para los casos que lo ameriten, siempre bajo la supervisión de las instituciones competentes del Estado mexicano como el INEGI y el CONEVAL.



Sin embargo, los diputados del partido en el poder y sus aliados se opusieron a tan importante iniciativa. Si el voto popular me favorece, me comprometo a rescatar e impulsar esta iniciativa de Ley. Por eso los invito a votar este 6 de junio por Movimiento Ciudadano y cruzar el águila.