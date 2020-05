Que INEGI cuantifique bienes conlleva una serie de posibilidades espantosas, opina

Estimado Maestro Rosas:Me refiero a la nota que aparece en su prestigiado medio, en la cual se hace mención de que MORENA pretende dar al INEGI una capacidad de auditor en la casa de cada mexicano. aparecida el día de hoy 18 de mayo de 2020.(CFR: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-quiere-que-inegi-entre-a-hogares-de-todas-las-personas-para-revisar-patrimonio-316681.html#.XsLA12hKjIU En este último censo, fue muy claro que cada encuestador tenía instrucciones de estar en la banqueta al hacer la entrevista en cada casa.A mí me sorprendió que muchas preguntas no fueran encaminadas a las actividades económicas (yo habría estado en contra de que me preguntaran datos de ingresos, por ejemplo) y que no preguntaran tampoco sobre otros temas, como idiomas extranjeros (aunque sí sobre lenguas originarias).Pero hacer que se cuantifiquen los bienes de cada hogar conlleva una serie de posibilidades espantosas: desde impuestos a la tenencia de aparatos, que sería el menor de los males, hasta que alguien que se robe esta base de datos (situación que ya ha sucedido) prácticamente tenga un menú a la carta de hogares, con sus bienes y valores que pueden tener un sinfín de orígenes, hasta que se pretenda, como lo sugiere el documento, que se haga un reparto equitativo de la riqueza.¿A dónde nos quiere llevar MORENA con esto? ¿A una nueva revolución cultural como la que se hizo en China, en la cual se consideraba que los que tenían más bienes eran enemigos del Estado? ¿A un gobierno que destrozó la economía como el de Venezuela? ¿A un régimen totalitario como los de los países "aliados" de la extinta URSS?No podemos permitir que los designios o, peor aún, las ocurrencias de los líderes políticos afecten las libertades que garantiza nuestra Constitución. El esfuerzo, la búsqueda de oportunidades, la constancia, la actitud, la preparación, la capacidad de ahorro, el espíritu de sacrificio que en cada persona son diferentes es lo que genera una diferencia de bienes entre cada familia. No lo es su simpatía por un régimen, ni su solidaridad con los que menos tienen.Considero que es una llamada de atención que se nos hace a cada uno de nosotros para tomar conciencia de lo que significa dar un amplísimo poder a quienes solamente quieren quedar bien, sin responder adecuadamente a quienes nos dedicamos a un trabajo honesto, que verdaderamente respetamos la democracia (aceptando que haya ganado un partido diferente al que uno consideraría más adecuado), que pagamos nuestros impuestos de manera puntual y que, de una manera u otra, tratamos de ser compartidos con diferentes personas en la medida de nuestras posibilidades.Es un atropello y deseo que, por ninguna razón, esta "iniciativa" tenga eco en ningún medio político. Pero que sí se dé a conocer su avance en todos los medios de comunicación, para que todos estemos enterados hacia dónde nos quiere llevar un gobierno con los poderes a modo.Quedo a sus órdenes, suplicándole omita mis datos para evitar represalias.