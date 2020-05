Que Julen Rementería se ocupe de aclarar daño patrimonial que dejó en la SIOP, reclama diputado

El ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas durante el Gobierno yunista y ahora Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, debería estar “más ocupado” por aclarar el daño patrimonial superior a los 28 millones de pesos detectado en la Cuenta Pública 2018, en lugar de estar señalando falsamente que en la actual administración estatal hay empresas “fantasma” y que el gobernador no quiere sujetarse a la revocación del mandato.



Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, diputado local y vocal de la Comisión de Vigilancia, manifestó que en la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señaló en la SIOP un presunto daño patrimonial por 28 millones 653 mil 406.05 pesos.



Cabe recordar que Rementería del Puerto asumió la titularidad de la SIOP el 1 de diciembre de 2016 y renunció al cargo el 8 de febrero de 2018 para estar en posibilidades de buscar la candidatura al Senado de la República, por lo que fue sustituido por Yolanda Baizabal Silva a partir del 9 de febrero y hasta concluir la administración yunista, el 30 de noviembre del 2018.



En el Informe General de Resultados de la Cuenta Pública 2018 entregado por el ex auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, que no fue aprobado y que se sometió a una nueva valoración, se señaló un presunto daño patrimonial de 49 millones 638 mil 057.65 pesos.



Y en la nueva valoración de la referida Cuenta Pública que ya le tocó realizar a la administración del ORFIS que preside Delia González Cobos, la SIOP redujo a 28 millones 653 mil 406.05 pesos el presunto daño patrimonial, por lo que solo pudo solventar 20 millones 984 mil 651 pesos.



Vargas Barrientos que también preside la Comisión Permanente Instructora, agregó que el Senador panista debería ocuparse por aclarar los desfalcos e irregularidades detectadas por el ORFIS, a su paso por la SIOP entre los años 2017 y 2018, antes de intentar engañar a la ciudadanía con la falsa acusación de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no será sujeto a la consulta de revocación de mandato, toda vez que el Congreso del Estado tiene un plazo de 18 meses, a partir del 20 de diciembre del 2019 para armonizar la reforma federal constitucional.



Entre las irregularidades mencionó que el panista reportó 204 obras realizadas en el ejercicio 2018, por conducto de la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, de las cuales 68 se adjudicaron a 19 empresas sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia y solo 44 fueron por licitación pública, 108 por adjudicación directa y 52 por invitación a cuando menos tres personas.



La Dirección General de Construcción de Obras Públicas, reportó 96 obras, pero únicamente 14 fueron por licitación, 40 obras fueron por adjudicación y 42 por invitación a tres personas; y en la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales, reportó 10 servicios de los cuales 5 fueron por adjudicación directa y otros 5 por invitación a tres personas, es decir, ni una sola fue licitada.



Abundó que, en la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, el hoy senador adjudicó injustificadamente 13 contratos por el monto de 137 millones seiscientos 77 mil 26 pesos, incumpliendo los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Aunado a ello, injustamente adjudicó de manera directa, con dictámenes de excepción ilegales, otros 14 contratos por un monto de 78 millones 618 mil 375 pesos, pues no cumplían tampoco los requisitos de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento.