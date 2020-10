Que marcha en Córdoba sea pacífica y respete a comercios, pide CANACO a feministas

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) pidieron se resguarde el orden con apoyo de autoridades policiacas en la zona comercial ante el llamado de la agrupación "Brujas del Mar" de participar a una marcha no pacífica para exigir la despenalización del aborto en el estado de Veracruz.



Carlos Lara Gómez, presidente del organismo empresarial en esta ciudad, exhortó a quienes marcharán este domingo de manera libre para que no afecten al comercio establecido pues es neutral en todo tipo de manifestación y además ya viene arrastrando una economía complicada por la pandemia de COVID-19.



Y es que en la convocatoria de la organización feminista piden llevar bates, aerosol, capuchas y objetos para vandalizar en la marcha que iniciará a las 12:00 horas en parque de San José, ubicado en la calle 10 y avenida 9 para bajar al Centro Histórico por la avenida 3.



Ante ello, el líder empresarial expuso que a CANACO le corresponde cuidar la integridad de los comercios que están en el perímetro, por lo que hicieron un llamado a que sea pacífica, "todos tienen derecho a manifestarse pero somos cuidadosos para que no haya ataque a los comercios".