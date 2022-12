Que me investiguen, “sólo tengo oscura la piel”: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, aclaró que está dispuesto a que lo investiguen, pero adelantó que no van a encontrarle nada."No solo estoy dispuesto, un servidor público siempre tiene que estar siendo investigado, en nosotros no debe caber la más mínima duda, entonces a mí no me pueden manchar porque soy oscuro", dijo, haciendo referencia a su afrodescendencia.Y es que por redes sociales se difundió un video en el cual el empresario citrícola de San Juan Evangelista, Erasmo Vázquez González, conocido como “El Chivo”, saló en defensa del Tesorero de Sayula de Alemán, Rafael “N”, recientemente detenido, demandando investigar supuestos actos ilegales de Cisneros Burgos.Además, previo a su aprehensión, el propio Tesorero acusó que el Secretario de Gobierno quería detenerlo de forma ilegal, “plantándole” drogas y armas.Al respecto, el funcionario comentó que si lo investigan no van a encontrar nada ilegal, porque es un persona que viene de la cultura del esfuerzo."Soy un negro que como nuestros antepasados, añoraba la libertad no el libertinaje y vamosseguir liberando en la 4T de la corrupción a Veracruz", dijo.Cisneros apuntó que esta en este proyecto de Gobierno por convicción no por complicidad."Soy una persona que sólo tiene oscura la piel, de ahí en fuera soy una persona transparente y lo que sí les digo es que hay personas que se les han lastimado sus intereses porque han estado acostumbrados a estar siempre al amparo del poder en otros tiempos, pero en esta transformación lo que va prevalecer es la ley para todos, para sirios y troyanos".Por otra parte Cisneros Burgos, aseveró que no le preocupa que Veracruz esté dentro de los primeros 7 estados más corruptos del país, pues justificó que antes la entidad estaba peor y venía de una estela de corrupción de siglos."No preocupa porque estábamos en peores lugares hace cuatro años, lo que hoy estamos buscando es seguir combatiendo la corrupción".Es de resaltar que el INEGI dio a conocer que del 2019 al 2021 la corrupción en el estado de Veracruz no sólo persistió, sino que aumentó en más de 3 puntos porcentuales.Veracruz registró una proporción del 16.9% de víctimas de dicho abuso en 2021. Con lo anterior la entidad veracruzana destacó entre las 7 primeras del país, siendo la más corrupta Quintana Roo con 20.4%; luego Puebla con 19.3%; Baja California con 19.4%; Ciudad de México con 18.4%; Estado de México con 17.7%; y Veracruz y Sonora con 16.9%. Estos son resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.En este sentido el responsable de la política interna del Estado, aseguró que se respetan los datos institucionales."Sin embargo, no olviden que somos el tercer Estado más grande del país y que venimos de una estela de corrupción de siglos, desde la llegada de nuestros paisanos esclavos, Veracruz era el imperio de la impunidad y la corrupción".Acentuó que el compromiso es dejar en lugares mejores a Veracruz, "porque la lucha contra la corrupción es eso: ir contra quienes filtran cosas que no tienen que ver con la realidad. Nosotros somos de alma limpia, liberal y transparente".