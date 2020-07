Que médico enfermo de COVID-19 “se reúna pronto con Dios”, dice funcionario de la 4T

Indignación entre usuarios de Facebook causaron las expresiones emitidas por el delegado de Catastro del Estado de la zona V de Orizaba, José Ramón Sánchez Hernández, quien deseó a un médico que está enfermo de COVID-19 que “ojalá se reúna pronto con su Dios”.Incluso, desdeñó a quienes han pedido ayuda en oración, llamando "prianistas" a otros y criticando que se pida plasma para el conocido galeno.Sánchez Hernández, funcionario de la “4T”, cercano a la diputada federal Corina Villegas, aclaró que ni siquiera bromeaba.“No es sarcasmo… y aunque te parezca bajo… es mas bajo no ver por los demás que no tienen recursos económicos como ese señor y que están enfermos por COVID-19 y que haya regidores que no vean la viga en el ojo”, dijo ante críticas de otros usuarios.Ante sus dichos, ciudadanos pidieron que intervenga el mismo gobernador del Estado, Cuitláhuac García y se apliquen sanciones por agredir al personal del sector salud público o privado.