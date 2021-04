Que nadie pierda la esperanza que está siendo buscado por Dios

Me siento incluido en las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando al ir explicando la imagen del Buen Pastor es enfático para señalar que hay otras ovejas que no están en su redil y es necesario buscarlas e ir a ellas.



Me siento incluido en esta observación que hace Jesús porque me pongo a pensar en todo el tiempo y en todas las ocasiones que muchos de nosotros hemos estado lejos de Dios; en todo el tiempo que Dios prácticamente no nos ha interesado para nada; en todas las veces que juzgamos que era una pérdida de tiempo la Iglesia o buscar la presencia de Dios en la vida.



Cuántas veces de manera abierta y consciente rechazamos la propuesta de Dios y el acercamiento tan tierno que tuvo con nosotros. Menos mal que Él es Dios y no reacciona como los hombres; entre nosotros se pierden las oportunidades, hay dureza y venganza. Pero Dios no reacciona y piensa como los hombres y por eso insiste y es paciente. Y llega el momento que conquista el corazón de las personas.



Así me siento cuando Jesús explica estas cosas, aunque me pongo a pensar en la tristeza que uno le causa a Dios. Considero todas las veces que personalmente rechacé a Dios; todas las veces que no me interesó su camino; todas las veces que fui consciente de la forma como Él me buscó, como Él me hizo una propuesta, y no me interesó en absoluto.



Hay que tomar consciencia de todas estas descortesías que se le hacen a Dios, especialmente porque eso nos da la pauta para reaccionar, arrepentirnos y admirar el amor misericordioso de Dios que nunca renuncia a nosotros, que nunca se da por vencido.



Cuando una persona está muy equivocada, ensimismada en su pecado y desorientada, seguramente nosotros perdemos la esperanza en el cambio de estas personas. Pero Dios nunca pierde la esperanza y nunca renuncia a nosotros, aunque seamos muy negativos y de muchas maneras rechacemos su amistad y cercanía.



Dios insiste y no se da por vencido porque es un pastor, porque da la vida por sus ovejas, porque nos conoce por nuestro nombre y va a nuestro lado. Él nos lo ha demostrado dando su vida por nosotros.



Una palabra como esta genera mucha esperanza ya que posiblemente muchos de nosotros no éramos de este redil, no estábamos interesados en las cosas de Dios, pero Jesús conquistó nuestro corazón, aunque pasara mucho tiempo para aceptarlo en nuestra vida.



No vino entre nosotros a darnos discursos y a convencernos con palabras refinadas, sino que más bien nos amó, nos comprendió y se entregó por nosotros. Con el paso del tiempo caemos en la cuenta de toda la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, no lo hemos desesperado. Cuando uno llega a tomar conciencia de este amor de predilección de parte de Dios cae uno rendido, agradece uno y trata uno de corresponder.



Ante tanto amor se espera mucho de nosotros. Hay que agradecer la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, hay que agradecer que hemos sido cuidados y guiados y que siempre Dios se ha interesado en nosotros, pero para que eso nos lleve a saber acompañar a las personas que dependen de nosotros.



A ejemplo de Jesús somos pastores de una familia y de otras personas en la sociedad y en la Iglesia. Hay personas que están bajo nuestra responsabilidad, por lo que tenemos que pensar cómo estamos guiando; si en nosotros hay esa delicadeza como la de Jesús, si hay esa paciencia como la del Señor, o si más bien nos desesperan las personas.



La imagen del Buen Pastor nos hace pensar en cuánta delicadeza y paciencia tenemos para tratar a los demás. De qué manera en Jesucristo tenemos una inspiración y un modelo porque reconocemos que hemos sido tratados de manera especial de parte de Dios.



Tenemos que agradecer porque tenemos un pastor así. Agradecer por la ternura y la paciencia que Jesús ha tenido con nosotros, a pesar de nuestras tonterías y debilidades. Y que esto nos inspire para que no perdamos la esperanza en las personas que acompañamos en la vida. Que siempre lo intentemos en el nombre de Cristo Jesús sabiendo que, si hemos sido amados, cuidados y perdonados, eso se espera que podamos ofrecer en la vida de los demás.



Que nunca nadie pierda la esperanza que está siendo buscado por Dios, por nuestro Buen Pastor que toma la iniciativa y sortea todas las dificultades para ir en búsqueda de las personas extraviadas.