Que Navidad no sean alcohol y gastar dinero que no tenemos: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, ofició la misa del tercer domingo de adviento, llamando a la unidad y a procurar las creencias para no hacer de la Navidad “un rito mecánico”.Pantron Wong señaló que ante el rechazo de las personas hacia Jesucristo por no cumplir con expectativas o con sus deseos, cada persona debe descubrir su relación con él.“Esto es algo de lo que se tiene que ser consciente cada Navidad, porque si no, hacemos de la Navidad un rito mecanico donde volvemos a hacer lo mismo: prendemos las velas de adviento, colocamos en Nacimiento, nos decimos ‘feliz Navidad’, es un ritual junto con todas esas cosas del mundo del consumo que a veces son excesos de vicios como el alcohol, unos gastos superfluos inútiles del dinero que no teníamos y que había que invertirlo en algo más a favor de la familia”.En la Catedral Metropolitana se encendió la tercera vela de adviento, cuyo significado representa la alegría y proximidad de la presencia del niño Dios.“Es un domingo de alegría, de proximidad y el día de hoy día de alegría ya en vísperas de la celebración de nuestra buena madre, nuestra señora de Guadalupe, vamos a ofrecer este domingo la eucaristía por las las familias, por los jóvenes”.También pidió orar a los presentes por los niños, por la paz, la reconciliación y la concordia en Mexico, así como pidió acabar con la violencia, la impunidad, la trata de personas y la injusticia que se vive en México.“Somos una sola familia, una sola patria, no escuchemos las voces que tratan de dividirnos, de enfrentarnos, hacernos ver como contrarios sino que todos unidos caminamos hacia el mismo fin, hacia Dios”.