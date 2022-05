El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la empresa NL Technologies no ha realizado una petición formal para reunirse con las autoridades del Estado.En días pasados, cabe recordar, el mandatario acusó que los representantes de NL Technologies “no aparecían” , dejando a municipios endeudados por el servicio de luminarias.Posteriormente, la empresa respondió que desde hace más de un mes han buscado reunirse con el Gobierno de Veracruz para aclarar la situación, acusando que la Secretaría de Finanzas incluso los ha excluido de reuniones que le incumben a la empresa.Ahora, el Gobernador recordó que la empresa cuenta con varias denuncias en su contra por parte de municipios que no reciben el servicio para el cual fue contratada.Por ello, recomendó a NL Technologies atender la petición de los Ayuntamientos con quienes tienen un contrato firmado.“Tiene que ser formal, no puede ser así una plática porque están demandados. Tienen ya varias denuncias de los municipios. Que atiendan las demandas porque están denunciados”, dijo García Jiménez.Previamente, el Mandatario también recriminó que NL Technologies obtuvo contratos en el pasado Gobierno por corrupción y actualmente tiene más de 200 demandas a nivel nacional.Posterior a ello, fue la empresa quien a través de un escrito para alcalorpolitico.com refirió que ellos han buscado acercamiento con los funcionarios del Gobierno veracruzano y no han obtenido respuesta.No obstante y a decir del titular del Ejecutivo, no lo han hecho de manera formal.