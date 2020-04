Que no extingan Fideicomiso del Fondo de Ahorro de Trabajadores del Gobierno, exigen

El secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), Genovevo Zapot Zapot, urgió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a intervenir para que no se extinga el Fideicomiso del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.



Y es que el líder sindical aseveró que este fideicomiso constituye los recursos de una prestación laboral que tiene una vigencia de 26 años de otorgarse, por lo que no se puede destinar a otro rubro pues se trata de un derecho adquirido.



Recordó que apenas el 21 de abril, en la Gaceta Oficial del Estado fue publicado el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.



“Al respecto, le comunicamos que dentro de los fideicomisos públicos se encuentra el relativo al Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado que fue creado mediante Decreto del titular del Poder Ejecutivo siendo gobernador Patricio Chirinos Calero, publicado en la Gaceta con fecha de 3 de mayo de 1994”.



“Este decreto otorga los beneficios del sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores de los tres poderes del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos estatales y empresas de participación estatal”, indicó.



Asimismo, Zapot Zapot refirió que este fideicomiso es resultado de la aportación que realiza el Gobierno del Estado equivalente al 2 por ciento del salario tabular con cuota diaria de los trabajadores al servicio del Estado.



Hizo hincapié en que se trata de una prestación que se otorga la fecha en la que el trabajador causa baja del servicio por jubilación, pensión o fallecimiento y en consecuencia, la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente, le paga lo que tenga ahorrado al momento del retiro.



Por ello, pidió al mandatario su intervención inmediata para que instruya al Secretario de Finanzas a efecto de que el fideicomiso no se extinga.