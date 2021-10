Ante la proximidad de la celebración de Todos Santos, la Iglesia católica se propone recuperar el 31 de octubre conforme al origen de esta festividad, señaló Alondra Lizeth Sosa Hernández, integrante de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tuxpan.Para ello y a escasas dos semanas de la fecha, se promueve el “Holywins”, un juego de palabras que significa “la santidad vence”, en el cual se invita a niños y adolescentes a disfrazarse de Santos.Sosa Hernández expuso que con esta actividad “se quiere recuperar el verdadero significado del Día de Todos los Santos, solemnidad que no siempre se valora en nuestros ambientes eclesiales, eclipsado por el día de los fieles difuntos o por otras fiestas paganas”.Planteó que esta iniciativa surgió en el año 2002 en París, Francia, y que, poco a poco, se ha ido extendiendo a muchos países del mundo, entre los cuales México no es la excepción, abundó.Anotó que el Papa Francisco ha señalado que los Santos “son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las Bienaventuranzas”.Sosa Hernández recalcó que por ello la Iglesia quiere devolver a este día su verdadero sentido y celebrar a los que anónima y heroicamente siguieron a Jesucristo, pero que no aparecen en el calendario litúrgico.El objetivo es celebrar la festividad de todos los santos, recordando a estas figuras ejemplares que son testigos de fidelidad a Jesús, esperanza y vida, compartió la integrante de la Pastoral de la Comunicación.En “Holywins” se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas ejemplares y recordar el llamado a la santidad que Dios hace a todos los católicos.