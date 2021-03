Que no haya alianza con PAN para Xalapa sería como premiar mal gobierno de Hipólito: PRD

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, manifestó que si en próximos días no se concreta la coalición "Va por Veracruz" en Xalapa, ya no será posible oficializarla para el proceso electoral.



Lo anterior lo dijo tras la recientes declaraciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), que anunció que irán solos por la Alcaldía de la Capital al ser decisión de la militancia.



"Tenemos esta semana prácticamente. Tenemos tiempo, pero cada partido trae sus propios tiempos internos. De no darse de aquí al martes, pues ya se habrá terminado cualquier opción, porque cada quien tiene que hacer sus procesos internos, ratificar a sus candidatos. Ya no podemos estar distrayéndonos más", recalcó.



Puntualizó que de no concretar la alianza se le estaría dando un premio al mal gobierno municipal de Hipólito Rodríguez Herrero.



"Honestamente veo que cada día que pasa es más complicado que Xalapa logre ser parte de la lista de la coalición. Sería muy lamentable. Uno de los partidos que podría ir en la coalición tuvo un proceso interno y eso es lo que pone un candado".



Por su parte, el dirigente municipal del PRD, Alberto Meza Abud, consideró que la decisión de concretar la colación entre PRI-PAN-PRD, es competencia de las dirigencias estatales, por lo que aún hay esperanza de que ésta de consolide.



"Lo que dice la dirigencia municipal no tiene ninguna validez. Lo que nosotros creemos es que quien logre encabezar la alianza es quien esté mejor posicionado. Xalapa es mucho más grande que un partido político. Hacemos un llamado a la sensibilidad; los intereses particulares, no deben estar por encima de la colectividad", concluyó.