Que no haya “daltonismo” con semáforo de COVID-19: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que ojalá en esta época de la epidemia de COVID-19 no se vaya a presentar el daltonismo y se confundan los colores del semaforo epidemiológico.



"Ahora con la epidemia no vaya a ser que nos dé daltonismo, ya ven que la enfermedad del daltonismo es confundir los colores y no vaya ser que rojo, naranja y amarillo nos confundamos y crezca el virus".



En esta sentido, llamó a todos en general a que pongan todo de su parte y así lo harán en la comunidad cristiana para evitar los contagios.



"A veces se entra en temas de daltonismo y eso no le hace bien a la comunidad, vamos a seguir cuidándonos. La gente que sabe nos recomienda el uso de cubrebocas, sana distancia y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante".



Dijo que ojalá las autoridades hagan lo que les toca y que lo hagan bien. "Vamos a pedirle a Dios que nos conceda seguir llevando con alegría la Cruz del Señor, es decir entregar la vida con amor con todo y sus penas y límites".



Finalmente, indicó que Dios no está contento con la pobreza, con las injusticias pero sí se alegra de que sus hijos hagan su voluntad, construyan un mundo más dichoso y den la vida por lo que vale la pena.