Que no se le ocurra a SEV pedir útiles y mandar padres a papelerías, dice Edil de Coatepec

El regidor octavo del Ayuntamiento de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, consideró que la Secretaría de Educación (SEV) debe contar ya con una planeación estratégica en el regreso a clases virtual, por lo que previó que en un inicio no se pida una lista de útiles escolares a los padres de familia, debido a que aún hay confinamiento y esto podría ocasionar aglomeraciones en las papelerías.



“La SEV debe adaptarse a la situación, se pide una lista de útiles porque son trabajos presenciales, pero si va a ser virtual tendrán que adaptarse, a estas alturas ya debe haber una planeación más estratégica, no creo se pida una compra de lista, estaría de más en este momento”, señaló.



Entrevistado el encargado de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte Municipal, confió en la capacitación de los docentes para enfrentar el inicio del ciclo escolar de manera virtual.



“Para un regreso presencial no estamos preparados, para un regreso virtual los maestros no han parado y están en capacitación, en ese sentido estarán totalmente capacitados para enfrentar esta situación. La Federación lo hizo saber a qué no habrá un regreso presencial hasta que no haya semáforo verde, hay que estar conscientes de esta situación, no es un tema que esté controlado”, comentó.



Asimismo, explicó que el Ayuntamiento apoyará con la desinfección de planteles educativos, en este sentido recordó que Coatepec cuenta con 260 escuelas de nivel básico y medio superior.