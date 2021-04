Que padrón biométrico no distraiga de iniciativas que promuevan aborto: Iglesia

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, pidió el padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía celular que pretende implementar el Gobierno federal “no distraigan” de otras reformas que promueven la eutanasia o el aborto.



“Esto no nos debe de distraer de otras reformas que menoscaba la patria potestad, la educación de los niños y el derecho que tienen los padres a cuidarla, o las que pretenden promover el aborto, la eutanasia”, dijo.



Por eso comentó en este tiempo debemos estar pendientes de todas las reformas que afectar el desarrollo del país.



Sin embargo, coincidió con otros sectores que han advertido que el padrón datos biométricos sería un riesgo.



"Pero también a las posibilidades que se podrían tener en un sistema a lo mejor totalitario, que sabemos que no es el caso, pero sí hay luces de alarma que algunos especialistas manifiestan sobre el peligro de que estos datos caigan en manos de delincuentes o en tráfico de información. No estamos exentos en nuestro país, por eso habría que repensar este tipo de medidas".