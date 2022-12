Que preparativos navideños no resten intensidad de las oraciones: Arzobispo Xalapa

Esta tarde en la Catedral Metropolitana de Xalapa, el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong ofició la celebración por el cuarto domingo de adviento, pidiendo a las familias unirse y tener paz en festejos decembrinos sin que estos caigan en algo superficial.“Vamos a ofrecer esta eucaristía de manera muy especial por nuestras familias, para que nos preparemos espiritualmente, nos preparemos a través de la reconciliación, de la paz entre las familias y por supuesto que nuestras acciones y actitudes sean de gozo, de alegría y de mucha paz”.Asimismo, pidió a los presentes que los preparativos externos en celebraciones de navidad no disminuyan la intensidad de la oración ni de servicio a los más necesitados.“Sería un festejo externo, ritual si únicamente nos preocupamos de cosas externas y no hay un cambio interior, sin que el nacimiento de Jesús no cambie nuestra vida”.Patrón Wong afirmó que en la actualidad ante los planes y sueños, estos pueden no resultar de la manera en que la gente quiere.“La sociedad de hoy nos invita a programar todo, uno ve como muchos jóvenes posponen el matrimonio porque tienen que tener todo listo, todo programado y programan cuando van a comprar su casita, cuando van a tener un buen trabajo, cuando se van a casar. Casi programan matemáticamente cuántos hijos y cuando los van a tener. Pretendemos hacerlo con nuestros propios hijos, los programamos ¿qué sucede en realidad?, que nuestros sueños y programas son diferentes a los de Dios”.Situación ante la cual el arzobispo instó a los fieles a orar porque estas celebraciones de diciembre sean buenas y lleven a la reflexión; “hoy le pedimos al señor cuando ya estamos cercanos a recibir a Jesucristo que está navidad sea feliz, ‘porque yo podré descubrir por la presencia del niño Dios, por la presencia de Jesús voy a comprender, vivir, aceptar algunos aspectos de mi vida, de mi persona, de mi trabajo que me hacen mucho bien’”, señaló.