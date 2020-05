Que sea honesto el proceso para designar Fiscal, demandan madres de desaparecidos

No más “burlas”, exigió la enlace del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, con el proceso de designación de un nuevo nueva titular para la Fiscalía General del Estado.



"Si se hace la convocatoria, que ésta no sea la burla acostumbrada que hemos visto en otras administraciones, (...) Veracruz se merece una verdadera convocatoria, que se haga una selección no con los intereses políticos, sino con los intereses de traer justicia a Veracruz", demandó la activista.



Señaló que el estado de Veracruz vive en impunidad y caos en procuración de justicia, por lo tanto, urgió a sanear los procesos.



"Yo recuerdo cuando escogieron a (Jorge) Winckler, fue una burla totalmente, (...) pienso que debe ser una convocatoria honesta, que se dé con tiempo y que se permitan candidatos variados con diferentes plataformas y que ofrezcan cambiar del tema de justicia, porque todo el sistema de justicia está en condiciones deplorables", indicó.



Además, observó que si la actual encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, pide participar, cuenta con todo el derecho de contender, aunque es necesario darle la oportunidad de contender a todos los perfiles.



"Si ella quiere participar, que participe en la convocatoria y que haya la posibilidad de ver diferentes candidatos para que se pueda tomar una decisión informada y confiar que ella pueda participar, si así lo dice la convocatoria", dijo.