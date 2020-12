Que sepa todo México lo que sufrimos, claman familiares de desaparecidos

Con dos árboles de Navidad decorados con las fotos de personas desaparecidas, integrantes del Colectivo "Solecito" recordaron a sus familiares en las vísperas de la Nochebuena.



En el Zócalo de Veracruz, nuevamente colocaron mantas y fotos para que la población sepa el sufrimiento que todos los días tienen las familias que buscan a sus seres queridos y que a diferencia de los demás, este día no habrá celebración en sus casas.



"Que se sepa en todo México lo que sufrimos los familiares de los desaparecidos en un día como hoy, especialmente. Todos los días sufrimos pero el día de hoy es especialmente cruel para nosotros porque todo el mundo celebra y nosotros no tenemos qué celebrar", dijo Lucía Díaz Genao, directora del colectivo.



Las madres de personas desaparecidas siguen firmes en su búsqueda y piden apoyo a la población para que las apoye.



Piden que sean solidarios y empáticos en las labores de búsqueda.



"Todos pueden ser solidarios, que nos apoyen las personas, todo el mundo, todo México porque sólo así podemos salir adelante y si no nos apoyan, no importa porque igual vamos a buscarlos hasta encontrarlos".



Con fotografías, lágrimas y con esperanza de encontrarlos, gritaron el reclamo de que buscarán hasta que la muerte se los impida.