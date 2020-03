Qué tal nos extrañan ahora, dice Dirigente nacional del PRI

Aunque muchos criticaron los gobiernos del PRI, ahora los extrañan, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, Alejandro Moreno.



En su visita al puerto de Veracruz, señaló que Veracruz es el Estado más violento del país y a pesar de la mala experiencia con el exgobernador Javier Duarte, los veracruzanos deben extrañar al tricolor.



"Habría que preguntarle a los veracruzanos (...) Algunos dicen que no quieren al PRI pero qué tal nos extrañan ahora. Habría que preguntarle aquí. Aquí me imagino que hay crecimiento económico, desarrollo y buena seguridad. El Estado más violento de este país es Veracruz".



- ¿Esto aplica para Javier Duarte?



Esto aplica para todos. Hay que meterlos a la cárcel.



- ¿Cree que los veracruzanos extrañan a Javier Duarte?



No, al final del camino lo he dicho siempre con puntualidad, los que cometen y faltan a la ley son las personas, no las instituciones.



Al encabezar una firma de convenio de descuentos con hoteles de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río a mujeres, "Alito" Moreno no descartó que se concreten alianzas con el PAN u otro partido que lleve los mismos propósitos para los comicios intermedios del 2021.



No obstante, afirmó que trabajan en candidatura propia, porque el PRI es la agrupación política más importante del país.



En todo caso -dijo- deberían ser los otros partidos busquen aliarse con el tricolor.



"En la competencia electoral se pueden hacer acuerdos, se pueden construir alianzas y coaliciones; habrá de decidirse con base a las regiones. Siempre se ha trabajado por construir acuerdos y consensos pero hasta ahora, hasta el día de hoy no, porque estamos trabajando por tener candidatos propios. (Con) partidos que vayan con el mismo fin, con el mismo proyecto, que es que le vaya bien a Veracruz y a México, se pueden construir acuerdos", aseveró.



Finalmente, Alejandro Moreno señaló que en Veracruz, el PRI no está subordinado a MORENA en el Congreso local pero sí apoyan las iniciativas que sean para mejorar el Estado.