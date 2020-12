Quebró el 10% de los restaurantes por contingencia de COVID, en Poza Rica

Reajuste de personal y cierre de negocios en al menos el 10 por ciento de socios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), es el saldo que deja la pandemia por coronavirus en Poza Rica.



Lo anterior derivado de las acciones de confinamiento en los primeros meses del año, afirmó el representante de la Cámara, Rodrigo Méndez Padilla.



El empresario informó que en la nueva normalidad, tras la primera etapa de contingencia sanitaria, ya son perceptibles las secuelas económicas para el inversionista local en el ramo gastronómico.



El sector restaurantero fue de los primeros que tuvieron la autorización para la reapertura actividad económica, reconoció, aunque bajo estrictos protocolos sanitarios y las ventas no son como antes de la pandemia.



Mencionó que los dueños de restaurantes han tenido que aplicar acciones severas en su plantilla laboral, con reajuste de empleados manteniendo los necesarios para cubrir la demanda de sus servicios.



Aseguró que trataron de evitar despidos y es un esfuerzo económico para mantenerse en la actividad, pero no todos lo lograron y hay un índice del 10 por ciento de negocios que cerraron sus puertas de manera definitiva.



Debido a que diciembre se le considera temporada alta, advirtió que los ingresos no se podrán comparar con años anteriores, ya que apenas logran el 50 por ciento de ventas, lo que complicará el primer bimestre del 2021 y existe riesgo de que ocurra otra "resaca" con más cierres de negocios.



Cabe mencionar que los restauranteros en esta contingencia sanitaria han tenido que invertir en equipo y material necesario para cumplir con protocolos sanitarios y brindar servicio.



El otro lado de la moneda para el sector formal es la proliferación de negocios semifijos que pagan menos impuestos y no rentan locales, lo que califican como una competencia desleal, pidiendo que las autoridades regulen el manejo de alimentos a intemperie.