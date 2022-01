Queda totalmente rehabilitado el relleno sanitario de Nogales

Con una inversión cercana a los 11 millones de pesos, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) entregaron los trabajos de rehabilitación realizados en el relleno sanitario regional de Altas Montañas, en la comunidad Los Colorines del municipio Nogales.Realizada mediante el Fondo de Remediación, autorizado por el Consejo de Administración de la PMA, la obra dará servicio a municipios de la zona centro del Estado.Con esta acción ya no habrá fauna nociva en el lugar y se mantendrá el manejo adecuado de lixiviados; también se contará con una celda de disposición final de residuos sólidos, con una vida útil de dos años, que ayudará a disminuir los efectos negativos causados al medio ambiente y la salud. Así lo expresó el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés.De igual modo, Rodríguez Cortés explicó que dicha obra permitirá llevar a cabo el Plan de Gestión Estatal de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, presentado hace unos meses al Congreso del Estado, pues dijo que no se puede terminar con los tiraderos a cielo abierto mientras no se tengan los lugares adecuados“Tenemos que cerrar los tiraderos a cielo abierto y acercar el servicio de disposición final a los municipios”, finalizó el funcionario.