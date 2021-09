Quedamos a deber ante feminicidios, reconoce Seguridad Pública de Veracruz

A pesar de Veracruz fue ubicado con como el segundo estado más seguro del país, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, admitió que la estadística de feminicidio en la entidad se encuentra por arriba de la media nacional.Sin dar cifras, el funcionario afirmó que la meta de su dependencia es que la incidencia baje en estos últimos meses del 2021 y los primeros del próximo año.“Lo que debemos todavía es el feminicidio, no lo tenemos abajo de la media nacional y el trabajo es para lo que queda de este año y el otro para que ese delito esté abajo de la media nacional", dijo.Respecto a la seguridad en general, Gutiérrez Maldonado destacó el trabajo que se ha realizado en esta administración."Afortunadamente todo Veracruz vamos muy bien y no lo digo yo, lo dice el INEGI, somos el segundo lugar más seguro después de estar en los últimos lugares y pues todo esto es por la confianza que nos tiene la ciudadanía, también a las juntas que estamos haciendo con la iniciativa privada y llevan parte ustedes que nos ayudan a anunciar todas las cosas que tenemos nuevas para poder evitar que se sigan cometiendo delitos.En cuanto a la extorsión reconoció que persiste, sin embargo, ya está abajo de la media nacional."En la zona han detectado extorsión telefónica de personas que llaman de penales a cobrar cuotas. En el 911 tenemos el "no más engaños"para cuando reciban esas llamadas, el celular automáticamente indique que es de extorsión", finalizó.