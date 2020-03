Quedan libres señalados de incendiar casa con anciana dentro, en Veracruz

La fiscalía de Veracruz dejó en libertad por falta de elementos a Rubén Isaías “N” y Kelly “N”, quienes eran imputados de haber provocado e incendio en el que resultó herida la señora Petra “N” de 89 de edad y su hijo José Luis “N” de 53 años de edad, el cual también resultó con quemaduras al intentar sacarla de la casa e incluso fue apuñalado por los indiciados, al verse descubiertos adentro de la casa de la anciana mujer en la localidad de Santa Fe la madrugada del domingo.



Los doctores dicen que es cuestión de horas para que doña Petra “N” fallezca, pues tiene muchas heridas y por su edad, ya no las va a aguantar, en tanto su hijo está mal herido por la puñalada que le propinó esta pareja de infractores de la ley.



Las autoridades los soltaron por falta de pruebas, ya que a ambos los agarraron el domingo en la tarde en Santa Fe y no en flagrancia, pues el incendio fue de madrugada presuntamente le prendieron fuego a la casa de la octogenaria al verse descubiertos cometiendo robo a casa habitación.



Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la calle Gabilondo Soler, cerca de una escuela primaria de la colonia Delfino Victoria en Santa Fe.



Los vecinos reportaron al teléfono de emergencia del 911 indicando que se quemaba una vivienda.



Los Bomberos Municipales, Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y Policía Estatal encontraron a un grupo de vecinos tratando de apagar el fuego de una casa.



Afuera estaba la señora Petra N.G. de 89 años de edad, la cual presentaba lesiones graves en brazos, piernas y pecho.



Ante ellos los familiares y vecinos de la agraviada exigen justicia y que los hechos no queden impunes.