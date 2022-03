Quedará "remanente" de ultrajes en leyes de Veracruz; amparos podrán combatirlo

Si bien el artículo 371 quinquies del Código Penal de Veracruz no logró ser declarado inconstitucional por no alcanzar la votación requerida, ello no significa que las personas acusadas por este delito no puedan combatirlo por vía de amparo y obtener las suspensiones a su favor, como lo señaló directamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.Este 28 de febrero se llevó a cabo la sesión del pleno donde fue analizada la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que entre otras cosas solicitaba la declaratoria de invalidez de los artículos 331 y algunas fracciones del 371.Para el primer caso, se reconoció la inconstitucionalidad del 331 pero el 371 quinquies no alcanzó la votación requerida -8 de los 11 ministros- para la declaración general de invalidez del artículo que a la letra señala que se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.Nuevamente, diversos ministros coincidieron que el 371 se duele de la misma violación al principio de taxatividad, es decir, que el uso de los verbos amenace o agreda, así como de las expresiones fuerza o destreza del agresor, no son claros para determinar cuándo sí o cuándo no, se presenta la conducta sancionada.Además, como lo planteó el ministro Luis María Aguilar, las penas son desproporcionadas si se tratare solamente de una amenaza a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, además que las sanciones supera todas las penas previstas para el delito de lesiones en Veracruz.De los 7 ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la norma, cinco consideraron que es inconstitucional en su totalidad, siendo los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales.En tanto que dos más son del criterio que la norma es inconstitucional en razón de la violación al principio de taxatividad derivado del significado de “amenace o agreda”, “en razón de la fuerza o destreza” y “cause lesión”, así como, por la violación al principio de proporcionalidad de la pena, al tener este tipo penal una sanción de cárcel de 7 a 15 años de prisión, aún tratándose de una amenaza o una lesión que no ponga en peligro la vida, lo que deja al arbitrio de la autoridad la calificación de éstas, aunado a que ya está establecido en el delito de lesiones, una calificativa para aquellas que se cometen en agravio de los elementos de seguridad pública.En esta tesitura se manifestaron los ministros Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán; los cuatro restantes son del criterio que la norma es legal y apegada a la Constitución, en sus vertientes de taxatividad y proporcionalidad, siendo estos los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.El artículo 42 de Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan en lo que interesa, que cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados, la resolución de la Suprema Corte de Justicia que las declare inválidas sólo tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias, lo que en el caso aconteció.Esto es, al no haberse obtenido al menos ocho votos por la inconstitucionalidad del numeral 371 quinquies del Código Penal para el estado de Veracruz, esto impide que tal inconstitucionalidad tenga efectos generales, por ende, el análisis de esta situación de ilegalidad se deja en el ámbito de competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados especializados en materia Penal, al conocer de los juicios de amparo que se promuevan en contra de la aplicación de este tipo penal.Así lo dejó claro el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien indicó además que debido a que cuatro de los cinco ministros que integran la Sala Penal coincidieron en la inconstitucionalidad de la norma, es posible que los amparos sean concedidos.“Creo que valdrá la pena que reflexionemos sobre todo lo que se ha dicho aquí, porque esta votación que no invalida la norma no impide que a través de amparos, toda vez que hay una mayoría del pleno que sostiene que esto es inconstitucional, pues los jueces finalmente otorguen amparos”, dijo.Por ende en los juicio de amparo indirecto o recursos de revisión que se promuevan contra las ordenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso o sentencias que se emitan con sustento en el numeral 371 Quinquies del Código Penal para el Estado de Veracruz, será importante señalar como concepto de violación y/o agravio, que el referido hecho que se califica como delito es inconstitucional e inconvencional por vulnerar los principios de taxatividad y proporcionalidad de la pena, en materia penal.Es necesario destacar que solamente los directo afectados, en caso de lograr las suspensiones que reclaman, serían los beneficiarios del amparo; además, si uno de estos amparos donde se reclame la inconstitucionalidad llegara para su análisis a la Primera Sala -materia penal-, podría ser declarado en ese sentido y se convertiría en una precedente obligatorio para los subsecuentes juicios que reclamen lo mismo.Todo lo anterior no significa que la Suprema Corte haya avalado las penas o supuestos que el Congreso del Estado adecuó al 371, pues sólo cuatro de los 11 ministros consideraron que el legal el tipo pero la votación mayoritaria fue por la inconstitucionalidad, aunque no la cifra requerida.Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, cuando la Suprema Corte se encontraba en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que enviaría al Congreso una nueva iniciativa para sustituir el delito de ultrajes.Algunas versiones han señalado que al dejar intocado el 371 quinquies, podría ya no enviar dicha iniciativa, aunque oficialmente no se ha manifestado al respecto.