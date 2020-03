Quedó controlado incendio en Matlalapa, en Xico; descartan riesgos

El enlace regional de Protección Civil Estatal, Gabriel Landa, confirmó que el incendio de este miércoles en la zona de Matlalapa en Xico fue controlado tras labores junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).



No obstante, indicó que será responsabilidad de los agentes municipales de Pocitos y Matlalapa hacer este día un recorrido para verificar que ninguna brasa pueda provocar otro incidente.



Lo anterior al ser cuestionado sobre alertamientos de la población de la zona que pudo observar esta mañana humo en esa región.



“Posiblemente esté humeando, todavía sean partes que se quedaron sin quemar pero está dentro de lo que se quemó, el día de hoy los agentes municipales iban a hacer un recorrido, de Pocitos y Matlalapa para que no se vaya a rodar alguna brasa hacia la zona seca y vaya a ocasionar otro incendio.



“Hasta el momento no han reportado nada, ya es cuestión de los agentes quienes le den continuidad porque ayer se trabajó para el combate del fuego”, detalló.



Sin embargo, recalcó a los pobladores no hacer quema de pastizales y rozas fuera de los horarios permitidos, toda vez que en los próximos días se esperan nuevamente altas temperaturas y eventos de surada, mismos que son los que podrían descontrolar el fuego.



“Las quemas que se salieron de control, ayer se hizo un llamado por las altas temperaturas y la surada, se les hizo del conocimiento a la gente a través de los agentes municipales, pero desafortunadamente no contamos con esa cultura. Ahorita no hay riesgo alguno, está controlado pero es importante que los agentes hagan un patrullaje para que no vaya a ocurrir alguna otra situación”, concluyó.