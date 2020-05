Buen día:Quisiera hicieran público el excesivo cobro que hace la CMAS. No son congruentes con el cobro del agua, cuando en un domicilio llega el recibo por 20 m3 una cantidad y en otro domicilio por 4 m3 (de más), llegue casi del doble.Tengo 2 domicilios, uno frente al otro en la misma calle de la colonia Carolino Anaya, un recibo me llegó con un consumo de 20 m3 por una cantidad y el otro por 24 m3, no es posible que por 4 m3 me cobren 200 pesos más cuando haciendo una división de los primeros 20,4 m3 es la 5ta parte, o sea 70 pesos.Es un abuso y mal cobro del servicio, servicio que en la colonia Carolino Anaya sólo tenemos 3 días a la semana. La cantidad de m3 no me espanta pero la forma en que hacen el cálculo de pago pareciera que ni existe.Anexan que hacen subsidio de 15% pero estos pagos son mayores que el recibo anterior.