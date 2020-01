Queja porque vehículos de CMAS y vendedores ambulantes bloquean calles

Se quejan residentes de las rúas 18 de Marzo y privada de Miguel Alemán, de verse obligados a bajarse de las aceras, con riesgo de sufrir algún accidente.



Algunos jefes de manzana de esa zona e incluso la directora de un jardín de niños cercano han enviado oficios, en distintas ocasiones, tanto al director de CMAS como al de Tránsito del Estado, en que solicitan su apoyo para colocar topes en esas calles.



La problemática surge ante la falta de capacidad de las calles, que son estrechas. Para colmo, precisamente en la esquina estas personas la usan como basurero y las aceras son ocupada por vendedores ambulantes, que al instalarse impiden el tránsito de la gente sobre las banquetas, personas que tienden a bajar al arroyo vehicular.



Vecinos de la zona se quejan de que los vehículos quedan estacionados toda la mañana, además que no respetan el reglamento de tránsito, que indica claramente que los autos deben estacionarse a tres metros de distancia de la esquina.



Ya de tarde, toda la flotilla de las camionetas, pipas, autos particulares de los empleados de CMAS, ante la ausencia de topes, son vehículos que bajan a gran velocidad por la calle, olvidan que existe un jardín de niños aledaño, la escuela “Manuel C. Tello”.



El grupo de vecinos inconformes señalan que el edificio de CMAS, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, ocupado anteriormente por el DIF estatal, es una construcción que no contaba con drenaje ni instalaciones adecuadas, actualmente alberga, a las oficinas del Centro Municipal de Agua y Saneamiento, donde la gente paga y arregla tramites.



En la parte de atrás del enorme edificio está la oficina de Catastro Municipal, ubicada sobre las calles 18 de Marzo y privada de Miguel Alemán, cuyos residentes se quejan de que los empleados, tanto de CMAS, como los vendedores ambulantes, se han apropiado de ambas rúas, al impedir el paso a los transeúntes, con riesgo a ser atropellados, debido a la ausencia de topes y el exceso de velocidad con la cual bajan los vehículos.