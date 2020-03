Quejas de alumnas no pasan del “tendedero del acoso”, deben denunciar: SEV

Aunque cada vez son más las alumnas que exhiben acoso en escuelas de Veracruz, hasta el momento no aumentan las denuncias formales, señaló la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca.



Estudiantes del CECYTEV, Colegio de Bachilleres y recientemente del CBTIS 79 han denunciado con "tendederos" y protestas las situaciones que se han presentado.



En estos casos, afirmó la funcionaria, se ha acudido a atender las quejas, sin embargo, hay escuelas en donde no se han aportado pruebas que respalden la denuncia.



Sólo en el caso del CECYTEV, dijo, se presentó información que respalda las declaraciones de alumnas.



“Lo importante es que nos muestren evidencia, en algunos casos desafortunadamente no ha habido una denuncia de manera formal, en varios de los colegios y de las escuelas que han estado haciendo manifestaciones y que han puesto carteles hemos tenido ya acercamiento con ellos y no hay una denuncia de manera formal".



“Hay una situación muy importante que vale la pena resaltar: para que nosotros podamos aplicar un protocolo de manera formal necesitamos tener la evidencia de manera contundente que nos permita proceder, así como se hizo en CECYTEV que fueron retirados cinco trabajadores del CECYTEV en lo que se realiza la investigaciones es porque hay situaciones que comprueban que el acoso se dio", dijo.



No obstante, celebró que cada vez sean más las jóvenes que tengan valor de denunciar pero para poder, deben presentarse de manera oficial las quejas ante la SEV y no sólo en pancartas o en redes sociales.



"Todo es a través de redes sociales y no hay que confundirnos, están habiendo muchas acciones por parte de las escuelas en apoyo al movimiento que empezó el día domingo con el Día de la Mujer".



“Cuando hay señalamientos directos estamos pidiendo la evidencia, es muy fácil decir un nombre y decir fulanito me está acosando, aquí es muy importante obviamente demostrar ya sea con testigo, no necesariamente tiene que ser con un mensaje de texto", dijo.



La funcionaria explicó que hasta el momento, en la zona de Veracruz-Boca del Río, se han separado de sus cargos a 3 docentes, 2 del CECYTEV y uno del Colegio de Bachilleres de Veracruz y otros 3 administrativos del CECYTEV.