Quejas durante vacunación de refuerzo a adultos mayores, en Córdoba

Más de 22 mil vacunas contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca serán aplicadas en la jornada de vacunación de refuerzo que se realiza en Córdoba hoy y mañana para adultos de 60 y más.La queja constante de la gente es que fue en un lugar con acceso complicado y no hay área para resguardo de las condiciones climatológicas.De acuerdo con el delegado de Bienestar en Córdoba, Óscar Carmona, se debió a que no contaron con el apoyo de las autoridades municipales, quienes argumentaron que es cierre administrativo y al final recurrieron a una escuela particular que les prestó las instalaciones para efectuar hoy y mañana esta jornada de vacunación.Las filas son interminables, muchos llegaron desde las 5 de la mañana a formarse y tuvieron que esperar más de tres horas para ser inoculados.El personal de la dependencia es insuficiente para brindar atención a los adultos mayores, por lo que piden sean acompañados por algún familiar y no los dejen solos, además que lleven gorra o sombrilla y agua.El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sólo hoy y mañana.