Quejas en Chicontepec por video del Ayuntamiento que exhibe rostro de menores

En el Día del Maestro, el Ayuntamiento de Chicontepec, que preside el alcalde Pedro Adrián Martínez Estrada, difundió un video en redes sociales para reconocer la labor de los docentes. Sin embargo, exhibió los rostros de estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, lo que fue criticado por padres de familia y profesores.Al parecer, no hubo consentimiento de padres o tutores, en relación a que las autoridades están obligadas a observar las disposiciones de la ley 316 de Protección de Datos Personales.Este video generó la molestia de padres de familia, que expresaron a distintos medios digitales que se debió ocultar el rostro de los infantes."El Alcalde debe tener gente preparada que le informe que no puede mostrar el rostro de menores de edad en sus videos institucionales, debe ser más prudente para tratar de promover alguna causa, es una lástima que exista ignorancia de parte de este Edil que desconoce del marco legal", comentó una docente del nivel preescolar que pidió el anonimato.Cabe destacar que de acuerdo al marco jurídico, los sujetos obligados deben contar con el consentimiento de los particulares, cuyos datos personales aparezcan publicados en su portal oficial o redes sociales, previamente con el correspondiente aviso de privacidad, ya que se debe dar informe de la finalidad para las que fueron recabadas.Ante estos hechos, hay incertidumbre en los padres que observaron a varios niños que aparecen en el vídeo que promociona el gobierno local de Chicontepec; el vídeo se mantiene alojado en la cuenta principal del Ayuntamiento y en la personal del Edil ( https://www.facebook.com/watch/?v=677580663024827 ).En cada imagen aparecen niños de distintas escuelas de la región de Chicontepec, durante los más de 2 minutos de video, se pone en riesgo la identidad de todos los niños de varios niveles; algunos de estos provenientes de comunidades indígenas.Por ahora, el Edil de Chicontepec no ha emitido algún comunicado al respecto. Al contrario, ha fomentado su publicidad desde la plataforma de Facebook.