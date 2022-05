Hola, buenas tardes:Quisiera que me ayuden publicando mi denuncia, por favor.Desde el viernes 6 de mayo, en la avenida Rocallosas, de la colonia Las Cumbres y toda la zona que está atrás de la SEV, se encuentra sin agua. CMAS no ha respetado los tandeos publicados en su página, además no funciona ninguna de las extensiones que dieron para atender dudas y/o apoyo.Se supone que debería haber llegado agua el día de ayer 9 de mayo pero no ha caído y el servicio se volverá a cortar el día de mañana aunque no se tiene.La comunicación con el Ayuntamiento de Xalapa tampoco ha sido posible y para variar, las pipas están saturadas.Espero que a través de su medio nos hagan caso y nos den una solución.Muchas gracias.