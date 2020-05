Quejas por falta de recolección de basura en calle de la colonia Progreso de Xalapa

Buen día:



Desearía que me apoyaran en hacer pública mi queja, ya que cada 8 días tenemos que estar reportando a Limpia Pública para que pase el camión recolector en la calle Oaxaca, en la colonia Progreso.



Hicimos el reporte correspondiente y sólo nos dicen que no se presentó la persona que le toca la ruta, que la próxima semana pasará y así es cada 8 días o luego nos pasan al jefe de personal, quien comenta que él tiene reportado en su bitácora que si pasa el camión, sabiendo que no es cierto.



Nos dijeron que pasarían 3 veces por semana los días martes, jueves y sábado, lo cual es una completa mentira, ojalá puedan ayudarnos con esto y que nos respondan.