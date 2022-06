Quejas sobre servicios de salud se amontonan en CEDH Coatzacoalcos

Persisten las quejas en temas de salud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Coatzacoalcos, sobre todo debido a la la negación de dar ciertos servicios médicos.El delegado de la Comisión, Tonatiuh Hernández Sarmiento, explicó que asimismo la población se ha visto afectada por falta de medicamentos o porque les posponen operaciones quirúrgicas.También se han atendido quejas de reclusos del Centro de Reinserción Social (CERESO) Duport Ostión, a quienes se les maltrata y vulnera el servicio de salud, según los señalado.“La verdad es que hemos recibido en lo que va del año un número considerable de situaciones de éste tipo, inclusive de personas que se encuentran privadas de su libertad en el CERESO de aquí; también hemos recibido solicitudes por parte de sus familiares, sobre atenciones médicas que no son las adecuadas o que no los atienden de manera inmediata y los quieren regresar al CERESO”, indicó.El funcionario agregó que uno los últimos casos en cuanto a deficiencia en temas de salud hacia la población, fue el de una menor con 6 meses de embarazo a la que le fue negada la atención médica en un centro de salud de Coatzacoalcos.Dijo que no solo se han recibido quejas de hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud de Veracruz, también en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y clínicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).Invitó a la población a acercarse a la delegación para presentar su queja y emitir la recomendación correspondiente ante la institución, en caso de que se corroboré que se vulneró su derecho a la salud.