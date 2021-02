Quema de pastizal provocó un incendio en zona centro de Coatepec

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que se registró un incendio por la quema de pastizal en la zona centro del pueblo mágico este fin de semana.



Y es que dijo que la temporada de incendios forestales continúa, por lo que la ciudadanía debe tomar las precauciones cuando hagan quemas de pastizales.



Refirió que dicho incendio no pasó a mayores, pero estos incidentes ocurren debido a que las personas hacen sus quemas que suelen salirse de control.



“Tuvimos un reporte en el andador de Justo Sierra en el centro de Coatepec, fue algo menor, la gente hace sus quemas y esto se agranda porque no pueden controlar, acudimos y no pasó a mayores. Pero queremos que la gente haga conciencia porque a veces son lugares donde el camión no tiene acceso y eso complica las cosas”, detalló.



El bombero agregó que además se reportó un incendio forestal en La Toma, en la zona de Ayahualulco, el cual fue atendido por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).



“La temporada de incendios sigue, afortunadamente Coatepec no es lugar de incendios forestales. Pero sí se registró un incendio forestal en la zona Ayahualulco, estuvo CONAFOR atendiendo el tema”, dijo.