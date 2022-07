Queremos dejar los programas sociales “bien amarrados y legalizados”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que los programas sociales de Bienestar del gobierno federal queden “bien amarrados y legalizados” para que cuando entregue la Presidencia en 2024, quien lo sustituya, les dé continuidad, pero si quisiera eliminarlo “la gente no lo permitiría”.Al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en este municipio, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que en el gobierno federal no trabajan ocho, sino 16 horas diarias para que “nos rinda al doble el tiempo”.Al grito de “¡AMLO, amigo, te queremos seis años más”, por segundo día consecutivo en su gira por Chiapas, simpatizantes le pidieron seguir en el cargo seis años, algo que rechazó y pidió recordar el lema maderista de “Sufragio efectivo, no reelección”.“Todavía nos falta tiempo para cumplir con nuestra encomienda, terminar nuestro mandato. Nos faltan un poco de más de dos años y aunque parece poco tiempo, la verdad es que es suficiente porque estamos trabajando, no ocho, sino 16 horas días y esto hace que nos rinda al doble el tiempo y ya están encaminados los programas de bienestar.“Ya es cosa de darles continuidad, ampliarlos, fortalecerlos, consolidarlos, para que cuando entregue yo la Presidencia, el que llegue hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga que continuar con todos los programas de bienestar”, dijo.“¡Reelección!, “Seis años más”, “AMLO, amigo, te queremos seis años más”, gritaron simpatizantes.“La reelección no, acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia: `Sufragio Efectivo, no reelección’, además, va a quedar todo bien orientado, todo bien amarrado, legalizado”.Acompañado por el gobernador Rutilio Escandan, el jefe del Ejecutivo federal señaló que si alguien quisiera eliminarlos, no basta con tener mayoría simple, sino que necesita tener dos terceras partes en la Cámara de Diputados.“¿Saben que para quitarlo necesitarían dos tercera partes del voto de los legisladores, ni siquiera se puede cambiar por mayoría simple, es decir, 50 más uno? No, tiene que tener dos terceras partes de los legisladores.“Además la gente no lo permitiría, pero ya quedó en la Constitución y hay un artículo transitorio en donde se establece también de que cada año tiene que aumentar el presupuesto para la pensión para adultos mayores y niños y niñas con discapacidad y para las becas para estudiantes de familias pobres. Eso ya se elevó a rango constitucional y así otros programas”, dijo.