Queremos trabajar, sí hay plazas, demandan docentes a la SEV

Ante la falta de respuesta de parte de las autoridades educativas, por enésima ocasión, docentes en proceso de admisión 2020-2021 se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir la creación de más plazas magisteriales.



Los docentes dieron a conocer que la mayoría de los que se están inconformando en el proceso de evaluación salieron con buen puntaje, lo que les permite acceder a una de las plazas que se tienen para el ciclo escolar próximo. Sin embargo, al ser pocas las que se crearon para ello se está solicitando al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se amplíe el número de ellas.



Una de las entrevistadas, que pidió se omitiera su nombre, dijo que en el nivel de preescolar siempre se daban 600 plazas, “yo soy la numero 232 y es la fecha que no nos han llamado; la compañera es de Psicología Educativa es la número 32 y se desconocen las causas por las que no hemos sido llamadas”.



Insistió en que los que están manifestándose ya fueron evaluados y obtuvieron buenos puntajes, cuentan con título y cédula profesional, “sólo estamos a la espera que nos llamen y esto no se da y lo grave es que el periodo de contratación está a punto de terminar, por lo cual nuestro futuro laboral es incierto”, añadió.



Explicó que todos son egresados normalistas, de las universidades pedagógicas y de otras instituciones de educación superior y lo único que estamos es exigiendo es trabajar y para ello se creen un mayor número de plazas, lo cual en comparación con otros años, en el presente al estado de Veracruz nos han dado pocas.



Citó el caso de que en el nivel primaria en años anteriores se han asignado hasta mil 600 plazas y hasta ahora sólo se han entregado 990 de ellas y en preescolar se han asignado hasta 700 plazas y van en el 220, “entonces no nos pueden decir que no hay plazas, sí las hay”.



Aunado a ello, dijo hay falta de docentes en las escuelas porque se están dando jubilaciones y fallecimientos de profesores.



“Sabemos que hacen falta docentes en las escuelas. Sabemos de escuelas que sólo tienen uno y que les hace falta personal. Si hace falta pues aquí estamos. No nos importa que nos manden hasta la zona más apartada del norte o del sur de la entidad. Nosotros estamos decididos a trabajar, queremos una plaza definitiva, sin importar el lugar. Lo que queremos es trabajar”, señaló por último.