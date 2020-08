Quiebran negocios de Coatepec por pandemia

Algunos negocios en el municipio de Coatepec han comenzado a cerrar sus puertas al público, debido a la pandemia de COVID-19 que los ha dejado prácticamente sin clientela.



Durante un recorrido por las calles del Centro Histórico del Pueblo Mágico se observan cafeterías cerradas y algunos locales que ya fueron puestos en venta.



En el caso de una cafetería perteneciente a una cadena reconocida, colocó un aviso para informar a sus clientes que continuará cerrada durante otros dos meses más a causa del alto contagio de coronavirus, sin embargo dejó como opción una sucursal en una plaza comercial.



Al respecto, el regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, admitió que varios establecimientos ya no abren pues ya no tienen solvencia económica, no obstante, dijo desconocer la cantidad de negocios que están en estas condiciones y si volverán a reaperturar luego de un tiempo.



“Muchos ya no van a abrir, ya no están teniendo la solvencia, sí ha habido cierres, aunque algunos de ellos atendieron a las medidas que dictó la autoridad de que no podían continuar en operaciones los negocios que estaban o que aún no son indispensables”, indicó.



El edil agregó que las restricciones continúan, aunque admitió que hay quien no atiende las medidas sanitarias e incluso señaló que algunos comercios han solicitado una extensión de horario, a lo cual el ayuntamiento se ha negado, pues los contagios van en incremento.



“Poco a poco se han ido abriendo algunos, se les ha dado permiso para que operen hasta las 6 de la tarde, después de las 6 a las 10 de la noche el servicio es para llevar. Hay quienes no acatan las medidas, hay quienes nos han solicitado hasta las 10 de la noche, pero no hemos liberado eso, porque todavía estamos en el pico y se siguen incrementando los contagios y número de fallecidos, por eso el Ayuntamiento está frenando muchas actividades, volver a la normalidad en plenos contagios no es viable”, detalló.