Quiebran papelerías de Veracruz por pandemia

La suspensión de clases presenciales debido a la pandemia por el COVID-19 ha dejado afectaciones en papelerías. La baja en la actividad ha orillado a que cierren o bien, disminuyan su plantilla laboral.



Se estima que a nivel nacional más de 100 mil pequeñas empresas dedicadas a este ramo y que durante el verano se benefician con la derrama económica que deja el inicio del ciclo escolar, sin embargo, este año es diferente, no hay certeza de cuándo se retomarán las clases.



"Muchos no están resistiendo y han dejado y han cerrado sus negocios, a lo mejor le pudieron dar liquidación a la gente, a lo mejor no, otros están subsistiendo recortando personal, otros están aguantando, sin recortar personal, pero reduciendo prestaciones", dijo el empresario de papelería, Antonio Chedraui Mafud.



Aún cuando se reactiven las clases presenciales, se anticipan pérdidas del 20 por ciento, que aunado a la baja por la crisis económica, el impacto en las ventas será mayor.



"Se calcula que a nivel nacional si es que entran en septiembre las clases, se calcula que las fábricas están calculando una pérdida de venta de piezas, menos lápices, menos cuadernos menos de un 20 por ciento que el 2019, que ya el 2019 trae una caída del 10 por ciento contra el 2018", señaló.



Antonio Chedraui, precisó que en cuanto a las medidas de prevención e higiene que recomiendan en los comercios se están aplicando, no obstante, es difícil para los propietarios mantenerse a flote, por ello, muchos han optado por reducir al máximo sus gastos para no despedir al personal.



Insistió en que el Gobierno federal o estatal, debe implementar un plan de apoyo al trabajo, pagando parte de los salarios de los empleados, ayudando así a mantener las fuentes laborales y apoyando al empresario a que mantenga su plantilla.