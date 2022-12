Quiebre en MORENA; acusan amaño por encuestas en Coahuila

Luego de perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja descalificó los resultados y acusó que son amañados, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, además de no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido.Esto luego de que el senador Armando Guadiana resultara ser el candidato morenista para la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.En un video difundido en Facebook, con una duración de más de 11 minutos, el también subsecretario de Seguridad Pública dijo que en un principio la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes estaban en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, obtuvo 46%.“Esto fue hace algunas semanas, desde luego quiero decirles que tengo encuestas serias que nos sitúan entre 50% y 60% de nivel de conocimiento. Lo paradójico es que en ésta que nos entregaron ahora resulta que tenemos 26% de conocimiento… que apenas 26% nos conoce.“A partir de ahí la encuesta se empieza a sesgar porque una persona se puede presentar 20 veces como candidato, perder siempre, no generar ningún ánimo social renovado, pero la gente se acuerda que esa persona alguna vez se presentó. Nosotros no reconocemos esta encuesta”, dijo.Abundó que van a hacer valer sus argumentos políticos, “desde luego considero que este no puede ser el elemento para tomar una decisión de esta naturaleza, tampoco se tomó en cuenta la opinión del Consejo Estatal de Morena, que determinó en noviembre que cuatro compañeros fuéramos propuestos para este cargo. Obtuve 64% de los votos y nada de eso se consideró”.El funcionario manifestó que tampoco se consideró la cuestión más elemental y de fondo: si realmente quien hoy eligió la encuesta sesgada ha defendido a la 4T.“Porque lo único que he oído del senador Armando Guadiana es descalificar al presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar de los errores que ha cometido el Mandatario, cuestionar la obra del Aeropuerto [Internacional] Felipe Ángeles, cuestionar cuando estuvo el Presidente en la mina El Pinabete, cuestionar el tema del litio.“Y por otro lado una relación de compadrazgo y amistad con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI; con Miguel Riquelme, actual gobernador de Coahuila; Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, y varios enemigos de la Cuarta Transformación”, expuso el subsecretario.Cuestionó cómo va a defender la 4T a alguien que cohabita con los enemigos y adversarios del movimiento y eso no se tomó en cuenta por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Dijo que hará valer todas las herramientas políticas a su alcance y pidió a sus seguidores que, de manera pacífica y movilizados, compartan información.