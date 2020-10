Quien cometa violencia política de género no podrá ser candidato en Veracruz

La reforma al Código Electoral del Estado aprobada este jueves detalla causas de inelegibilidad por supuestos relacionados con la violencia política de género, para que los “condenados” o “condenadas” con sentencia firme no puedan competir por un cargo público.



Lo anterior, lo afirmó la diputada local, Mónica Robles Barajas, autora de las iniciativas aprobadas este jueves.



“Se da certeza en el tema de Derechos Humanos para proteger la participación política de candidatos, en tanto que quien cometa violencia política en razón de género con sentencia firme no podrá ser elegido para buscar un cargo de elección popular”, destacó



Además, dijo que se evita que partidos manden a mujeres como candidatas en los distritos que han resultado vencidos para favorecer a varones con candidaturas en donde tienen mayores posibilidades de triunfo.



Robles Barajas refirió que con la aprobación del dictamen se fija un mecanismo para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) determine bloques de competitividad que permiten una distribución equitativa de candidaturas.



La diputada local cuestionó las críticas a estos cambios que realizaron los dirigentes estatales de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, calificándolas de incorrectas, señalando que lo que ha dolido es la reducción de prerrogativas a partidos.



Destacó que su propuesta planteaba eliminar un artículo relativo al monitoreo de medios de comunicación en las elecciones pero atendiendo a las inquietudes de los líderes de las fuerzas políticas, se retiró del dictamen final, aunque detalló que las iniciativas que presentó el 25 y 30 de septiembre no impedían la realización de las revisiones.



"Ese artículo se queda tal como está, expresamente y también hay que tomar en cuenta que se establece así porque antes había elecciones que eran sólo locales y ahora todas las elecciones son concurrentes con la colaboración y participación con el INE; todo el discurso de los dirigentes de los partidos es totalmente falso e incorrecto".



Finalmente, añadió que dicha reforma fortalece el contenido de las reformas en materia electoral de fechas 22 de junio y 28 de julio de 2020, que sentaron las bases para que los procesos comiciales sean realizados con austeridad, perspectiva de derechos humanos y protegiendo la participación de la mujer veracruzana en la vida pública.