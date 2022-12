Quién no oye consejo...

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales... Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.”Los Profesores de las escuelas primarias deben hacer concursos de lectura de rapidez y de lectura de comprensión entre sus alumnas y sus alumnos. Es muy poco probable que al hacer esto, alguno estuviese pensando en las futuras abogadas y en los futuros abogados, pues estos son unos profesionistas que siempre andan con prisas y, por lo tanto, están orillados a leer con rapidez y obligados a entender lo que leen, aunque no siempre cumplan con dicha obligación.Navegando en Internet con la esperanza de encontrar material didáctico para un curso de derecho penal, encontramos un documento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra (España) titulado: Cómo afrontar un caso práctico y, subtitulado: Algunos consejos para resolver casos prácticos.Llamó nuestra atención la expresión “caso práctico” (O, “casos prácticos”), pues parecía una redundancia. Pero, con el adjetivo calificativo “práctico” (O, “prácticos”) se pretende diferenciar estos casos respecto de otros que no son propios de la práctica forense, por ejemplo, aquellos construidos por el Profesor para destacar alguna característica del caso dentro de sus asignaturas y que son conocidos como “casos de laboratorio” en las Facultades de Derecho.Es decir, por el contexto se infiere que la expresión “caso práctico” se refiere a aquellos que se presentan principalmente en la práctica de los procesos judiciales. Cabe agregar que, por caso entendemos un hecho o conjunto de hechos para los que no se tiene una explicación aceptable y reclaman una solución jurídica. O, en materia penal, una resolución de esta índole. (Cf. Irving M. Copi y Carl Cohen en su libro Introducción a la Lógica).Sin más rodeos, los consejos para afrontar casos prácticos en materia penal que comparte la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra son los siguientes:1.- Leer. 1) Lea. Si es preciso (y lo es), lea una y otra vez. 2) Marque en el texto las fases de evolución de los hechos: ¿qué ha pasado exactamente en cada momento? 3) Insisto, lea de nuevo los hechos probados.2.- Dibujar. 1) Dibuje las distintas fases de los hechos: ya así pueden aparecer hechos diversos: ¿congruencia o divergencia? 3) Símbolos: flechas de dos dimensiones, colores, flechas truncadas...3.- Releer. 1) Lea de nuevo: a menudo en los adverbios y adjetivos está la clave. 2) No pase por alto los detalles: ¿dónde fue herida la víctima? 3) ¿Cuánto tiempo transcurre entre los diversos hechos? ¿Puede influir?4.- Estructurar. 1) Contemple todos los detalles a tener en cuenta: resalte lo más relevante. 2) Distinga las posibles conexiones entre esos elementos. Evite errores categoriales. 3) Trace el esquema con claridad antes de comenzar: ¿cuál es su posición en el caso?5.- Apartar los hechos. 1) No es correcto variar los hechos: in dubio pro reo. 2) No introduzca parte del relato de hechos en la argumentación: ya han quedado claros al comienzo. 3) ya han quedado claros al comienzo. 3) Evite embutir el Derecho en la argumentación: no copie texto del Código Penal.6.- Orden. 1) Paso a paso: A + T + A + C + P. 2) Proceda argumentando los elementos que fundamentan (negro), los excluyentes (azul) y, si estos no se dan, los de la imputación extraordinaria (rojo). 3) Llegue a una conclusión y destáquela en el párrafo final.7.- Triangular. 1) Aquí la línea recta no es el camino más corto para llegar a una solución. 2) Vaya a través de categorías que, una a una, va a afirmando o negando. 3) Para afirmar la tipicidad, la antijuridicidad, culpabilidad o punibilidad, es preciso fundamentar la categoría previa.8.- Argumentar. 1) Modus ponendo ponens. 2) Modus tollendo tollens 3) Cuidado con: argumento de autoridad sin autoridad; argumentación circular; petitio principii; argumentum ad hominem.9.- No aparentar. 1) Evite “dejar caer el fardo de la teoría”. 2) No emplee los tópicos de la argumentación como armas o comodines: ¡no son cosas con las que se golpea al adversario! 3) No recurra a términos latinos para impresionar: no por ser latín convencen; sino que se expresan en latín porque son convincentes.10.- Presentación: 1) Siga un orden claro en su exposición... 2) No emplee lápiz, ni colores distintos al azul o negro. 3) Evite tachar: “errar es humano, pero herrar sólo de algunos”.Por razones de espacio, presentamos estos consejos a nuestro modo, pero respetando el contenido de los mismos. Con excepción del consejo marcado con el número “8”, consideramos que los demás son comprensibles para el público en general.No obstante, quienes comparten los consejos expuestos, recuerdan que, sin una intensa preparación de las instituciones, no es posible afrontar un caso. Pero resolver un caso no es exponer una institución, sino dar solución a un problema: ¿Cuál es el problema?Por nuestra parte, solamente advertimos que, en materia penal, los casos no tienen solución y que, por ende, el juez o tribunal, zanjará la cuestión con una resolución. Pero, no sólo es necesario leer y releer, también hay que saber escuchar (y no sólo oír) para entender la explicación de las sentencias de los juicios orales.