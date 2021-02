Quien no tiene claro su camino comete errores, la “Cuaresma es una ruta”: Iglesia

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, expresó que quien camina sin tener bien definida su meta comete muchos errores, actúa con ocurrencias y de paso toma malas decisiones afectando a la gente.



"Cuando emprendemos un camino siempre vemos la meta; el que camina sin saber a dónde va, comete muchas faltas, pierde mucho tiempo y lastima a los demás".



Agregó que quien no sabe a dónde va, tiene muchas ocurrencias y esas pueden causar muchos desastres en diferentes niveles.



Pero también enfatizó que quien sabe caminar pero no tiene clara la meta, pierde energía fácilmente, desorienta a los demás y muchas veces no acaba por llegar.



El prelado dijo que aunque estas advertencias aplican a este tiempo de preparación para vivir la Pascua de Cristo, también sirven en todos los aspectos de la vida y por personas que se encuentren en cualquier rol de la sociedad.



“Cuaresma es una ruta de 40 días que nos regala la Iglesia, tomados de la mano de Cristo, para llegar con él a las fiestas de su pasión, muerte y resurrección”, dijo.



Finalmente, exhortó a todos que tengan claro a dónde quieren llegar en todos los sentidos de su vida.