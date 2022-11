Quien quiera apoyar a Marcelo Ebrard que ponga “su bardita”: Fernando Arteaga

La gente que quiera entrarle a la campaña en Veracruz a favor de Marcelo Ebrard Casaubón, saben que tiene que “poner su bardita” (pintada), aseveró el diputado local, Fernando Arteaga Aponte.Manifestó que en lo personal apoya al secretario de Relaciones Exteriores para que sea el candidato presidencial del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.Dijo ser el enlace político en la entidad del canciller y negó que se pase “la charola” a los simpatizantes, pues se trata de apoyos espontáneos.“En Morena no hay dinero ni nos dan para las campañas. Yo no recibí un solo peso para mi campaña en MORENA, vendí mis propiedades, vendí mi camioneta y gracias a Dios salimos, porque el pueblo decidió que yo fuera el diputado (por el Distrito XIV Veracruz I)”.Agregó que como diputado no ha recuperado nada de lo que invirtió en su campaña, “ya que el suelo no nos alcanza para satisfacer tantas necesidades de personas que nos piden apoyo y que les damos”.Aclaró que no se saldrá de MORENA si la candidatura no le favorece a Marcelo Ebrard.“Si queda la señora Claudia (Sheinbaum Pardo) o si queda Adán (Augusto López Hernández), con ellos nos vamos a ir, no nos vamos a salir de MORENA; yo voy a apoyar a quien sea”.Expuso que en lo personal simpatiza con Marcelo Ebrard y se congratuló por la competencia democrática al interior de su partido.“Pero si soy parte del equipo de Marcelo Ebrard y soy el enlace político en el estado de Veracruz”.