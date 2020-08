Quienes auguran un "encontronazo" con la CONAGO tendrán desencanto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes esperan que en la reunión que tendrá la próxima semana con la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) haya un "encontronazo" tendrán desencanto porque hay buenas relaciones con los mandatarios estatales.



"Hemos estado actuando en colaboración y la reunión con los Gobernadores es con ese propósito, básicamente. Aunque hay libertad no se pueden crear expectativas de pleito, de confrontación, porque son buenas las relaciones.



"Si se promueve de que pueda haber ahí un encontronazo, pues no va ser así. Va haber desencanto. Es una reunión para reafirmar el compromiso de gobernar para todos y de seguir trabajando de manera conjunta".



En conferencia de prensa en la Octava Región Naval, el titular del Ejecutivo federal refirió que ante la demanda de un nuevo pacto fiscal, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, los estados tienen que recibir de la Federación recursos que les corresponde sin demora y sin condición "y eso lo hemos venido haciendo".



"Ahora el Gobernador Astudillo habló de un Fondo de Estabilización que tienen el Gobierno Federal y que tiene los Gobernadores estatales. Cuando hay una situación de crisis como lo que estamos ahora padeciendo se cae la recaudación porque se detiene la actividad productiva. En el caso de los estados dejan de recibir recursos de ingresos propios, por ejemplo, el ingreso a la nómina, no hay actividad turística, pues ese ingreso disminuye completamente y también las participaciones federales, porque al recaudarse menos por la caída de la economía, pues les corresponde menos a los estados, hay menos transferencia de esos fondos.



"Sin embargo hay estos mecanismos para emergencia originalmente se decidió utilizar este fondo que por ley corresponde a los Estados, es de los Estados de un poco más de 60 mil millones de pesos. Y hay un mecanismo para entregarlo cada tres meses a los estados y se resolvió que no fuese así, que esos 60 mil millones fuera mensual porque hay una emergencia", agregó.