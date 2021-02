Quienes cumplen 18 años antes del 6 de junio deben apurarse a tramitar credencial: INE

Este 10 de febrero concluye el proceso para que quienes cumplen la mayoría de edad hasta el 6 de junio del presente año tramiten su credencial de elector con fotografía, al igual que quienes la solicitan por cambio de domicilio, informó el vocal en Veracruz del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez.



En entrevista, explicó que para dar servicio a la población los módulos del INE continuarán laborando incluso los fines de semana, para poder cubrir la demanda de los ciudadanos en el periodo marcado.



“Están trabajando los módulos de atención ciudadana en todo el Estado, vamos a estar atendiendo diariamente incluyendo sábado y domingo en algunos casos hasta el día 10 de febrero, fecha en que se cierran trámites para que aquellos jóvenes que recién cumplen los 18 años, incluso aquellos que los cumplan el mismo 6 de junio, puedan acudir ya a tramitar su credencial para votar, si alguien cambió de domicilio, también puede hacerlo en este momento”, expuso.



Por lo anterior, Josúe Cervantes reiteró el llamado a los ciudadanos que cuentan con cita para realizar el trámite, acudir y no dejar pasar el tiempo pues afirmó que no habrá prórroga.



Asimismo, aquellos que por alguna razón no lograron concretar una cita de atención, podrán acudir a los módulos para solicitar una cita interna y realizar el trámite al siguiente día.



“Quienes tengan ya cita programada ojalá la aprovechen y no la dejen pasar, no habrá prórroga en los plazos pero quien no haya podido sacar una cita a través de la página del INE, puede acudir al módulo y obtener una cita interna de tal manera que lo podamos atender, si se abriera algún espacio porque alguna persona con cita no llegó, lo podemos atender el mismo día y si no le estaremos dando una cita interna para que pueda acudir al siguiente día”, puntualizó.



En el caso de las reposiciones por extravío, éstos podrán realizar el trámite sin problema a pesar de que concluya el plazo, ya que no se requiere de modificación de datos, por lo que recomendó acudir a realizar estos trámites después del 10 de febrero para evitar concentración de personas en los módulos.



“Hay personas que quizás perdieron su credencial, se las robaron o se deterioró, si pudieran esperar después del 10 de febrero les podemos atender con mucho gusto, porque en esos casos si se pueden seguir haciendo trámites porque no implica ningún cambio al padrón y lista nominal, de tal manera que si se trata de una reposición, lo podemos hacer con posterioridad al 10 de febrero para que se nos abarroten nuestros módulos”, explicó.



Finalmente, dijo que quienes cuenten con credenciales del INE que vencieron en 2019 y 2020, no requieren renovarla en este momento pues recordó que a nivel nacional se acordó que las credenciales permanecerán vigentes para poder votar el seis de junio, así como para ser utilizadas como identificación oficial.